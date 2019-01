Kərkük-Ceyhan neft kəmərinin inşasına dəvət almışıq - Aleksandr Novak

Kərkük-Ceyhan arasında planlaşdırılan yeni əsas neft kəmərinin inşasına dəvət almışıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın energetika naziri Aleksandr Novak deyib. O bildirib ki, rəsmi Bağdad Kərkük də daxil olmaqla 9 neft yatağının tenderinə Rusiya şirkətlərini dəvət edib. Artıq Rusiya şirkətləri bununla bağlı işlərə başlayıb. Dəvətlər əsasən Kərkükdəki ehtiyatlarla bağlıdır.

“Bundan başqa, Kərkük-Ceyhan arasında planlaşdırılan yeni əsas neft kəmərinin inşası üçün də dəvət almışıq. Xüsusilə də, Rusiya tikinti şirkətləri buraya dəvət olunub”, - deyə A.Novak əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.