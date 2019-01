Yağışlı hava ilə əlaqədar olaraq, paytaxtın iki əsas avtomagistralı - Heydər Əliyev prospekti Buzovna dairəsinədək və Zığ dairəsi Hava limanı yolunda bütün zolaqlar üzrə sürət həddi 20 km/saat endirilb.

Bununla bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyindən Metbuat.az-a bildiriblər ki, məqsəd, yollarda hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etməkdir.

Agentlik sürücülərə yollardakı sürət həddinə əməl etməyi tövsiyyə edib.

