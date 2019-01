Bir həftəyə 3 kilo arıqladan qarışıq - Professordan məsləhət

Qarın bölgəsindəki artıq yağlar bir çoxlarının problemidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu problemdən professor İbrahim Saraçoğlunun məsləhəti ilə xilas ola biləcəksiniz. Professor bildirir ki, sağlam şəkildə arıqlamaq üçün şirniyyat ehtiyacınızı azaltmalısınız. Gündə yarım saat idmanla məşğul olmaq lazımdır. Kalisum tərkibli qidalardan istifadə edin. Hər səhər 2 stəkan ilıq su və ya yaşıl çay için.

Bel bölgəsindəki artıq yağları əridən qarışığın hazırlanmasına.

Qarışığı tərkibi:

1 ədəd xiyar

3-4 budaq səmizotu

½ ədəd qabaq

1 fındıq böyüklüyündə təzə zəncəfil

1 çay qaşığı bal

1 stəkan mineral su

Bütün məhsulları blenderlə qarışdırın. Bu qarışığı bir həftə ərzində istifadə edin. Bu qarışıqla bir həftədə 3 kq çəki atacaqsınız.

