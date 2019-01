Bu gün Ağstafanın Aşağı Göycəli kəndində tapılan naməlum kişi meyitinin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib.

Məlumata görə, meyit 1942-ci il təvəllüdlü Qocayev Alı Dövlət oğluna məxsusdur.

Onun meyiti üzərində heç bir zorakılıq əlamətləri aşkar edilməyib.

Ehtimallara görə, o, sərxoş halda olub və həmin ərazidən keçən zaman suya yıxlaraq boğulub.//Report

Günün qoroskopu - Arzuya doğru inamla qaçırsınız - Oxumaq üçün tıkla



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.