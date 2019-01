Dekabrın 10-dan beynəlxalq və ölkədaxili sərnişin qatarları 2017-2018-ci illər üçün yeni hərəkət cədvəlinə keçəcək.

Bu barədə “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Sevinc Qədirova deyib.

Sərnişin qatarlarının 10.12.2017-ci il tarixdən etibarən 2017-2018-ci illər üçün hərəkət cədvəli aşağıdakı kimi olacaq://Trend

