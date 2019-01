Bakıda yataqxanada yanğın olub.

Metbuat.az Fövqəladə Hallar Nazirliyinin saytına istinadən xəbər verir ki, Xətai rayonunda ikimərtəbəli yataqxananın 1-ci mərtəbəsinin dəhlizində quraşdırılmış elektrik sayğacı və 2 p.m kabel yanıb. Mənzillər yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

