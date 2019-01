Növbəti proqnoz AÇIQLANDI - "Bitcoin" 14 min dollar olacaq

Virtual pul vahidi “Bitcoin” bahalaşmaqda davam edir.

Belə ki, “Bitcoin”nin dəyəri artıq 11000 ABŞ dollarını keçib. Hazırda isə virtual valyuta 11147 dollar təşkil edir.

"ETI - eTicarət İcması"nın təsisçisi Rəşad Camal Metbuat.az-a açıqlamasında “Bitcoin”lə bağlı müsbət proqnozlar verib:

“Dünyanın ən böyük maliyyə qurumlarından olan “CME group” fyuçerslərinin arasına “Bitcoin”i də əlavə edəcək. Maliyyə sahəsində işləyən brokerlər artıq bunu bilir. Ona görə də, “Bitcoin”in dəyəri durmadan artır. “Bitcoin”lə bağlı ilin sonuna neqativ proqnozum 12 min dollar, pozitiv isə 14 min dollardır”.

Xəyalə Məmmədova / METBUAT.AZ

