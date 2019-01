Rusiyaya məxsus yük gəmisi Türkiyənin Qara dəniz sahillərində batmaq təhlükəsiylə üzləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, həyəcan siqnalından dərhal sonra hərəkətə keçən Türkiyənin Sahil Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları, gəminin 6 nəfərdən ibarət heyət üzvünü xilas edib.

Onlar helikopter vasitəsiylə təxliyyə edilib. Gəmi isə fırtınadan sonra sahilə gətirilib.

Sübhan / METBUAT.az

