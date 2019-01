Metronun “Həzi Aslanov” stansiyasının yaxınlığında yerləşən hündürmərtəbəli binaya çıxaraq intihara cəhd edib.

Bunu paytaxt sakini Elvin Qasımlı bildirib.

O deyib ki, 16 mərtəbəli binanın damına çıxan 30-35 yaşında şəxslə polislər dil tapa biliblər: “İntihar cəhd edən şəxsi polislər xilas etdi. Post patrul xidməti maşını ilə onu bölməyə aparanda o dedi ki, borcu ödəyə bilmədiyi üçün inthar etmək istəyir”. //Bizimyol.az

