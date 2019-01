Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin istifadəyə verilməsi münasibətilə bir qrup şəxs təltif edil - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin istifadəyə verilməsi münasibətilə bir qrup şəxsin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamda qeyd edilir ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin tikintisində və istismara verilməsində xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Gəncalıyev Əfsələddin Səfixan oğlu

Novruzov Zaman Müdəhət oğlu

Teymurova Pərvanə Lazım qızı

“Tərəqqi” medalı ilə

Abbasov Elçin Sabir oğlu

Abbasov Fədai Sabir oğlu

Abdullayev Ramin Kərim oğlu

Abdullayev Ruslan Əziz oğlu

Ağayev Elçin Məmməd oğlu

Babaev Tağı Dadaş oğlu

Bağırov Ədalət Əpiş oğlu

Əfəndiyev Elşən Şaiq oğlu

Əhmədov Rafiq Rəhim oğlu

Əliyev Hikmət Nizami oğlu

Əliyev Rövşən Əliverdi oğlu

Əliyev Yaşar Hüseyn oğlu

Hacıyev Cavanşir Allahverdi oğlu

Həsənov Emin Zakir oğlu

İsmayılov Elşad Qiyas oğlu

Kankava Levan Paatoviç

Qasımov Rza Səməd oğlu

Qədirli Murad İlqar oğlu

Qəfərzadə Ramil Hidayət oğlu

Məmmədov Mansur Əli oğlu

Nəmətov Bəxtiyar Qüdrət oğlu

Rəcəbov Surət Kamal oğlu

Ruhullayev Əsədulla Ruhulla oğlu

Sarıyev Rüstəm Nəbi oğlu

Soltanov Şəmsəddin Cəfər oğlu

Talıbov Ramiz Talıb oğlu

Valehov Hicran Qardaşxan oğlu.

