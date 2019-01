İordaniya, Rusiya və ABŞ Suriyanın cənubunda təhlükəsizlik bölgəsi yaradılması mövzusunda razılığa gəlib.

Metbuat.az bildirir ki, bu haqda "PETRA" xəbər agentliyi məlumat verib.

Sazişin Suriyadakı şiddət hadisələrini dayandırmaq və böhrana davamlı siyasi həll tapmaq məqsədiylə birgə fəaliyyət göstərmək üçün imzalandığı vurğulanıb.

