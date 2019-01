Gələn ilin uzunboğaz çəkmə modellərində önə çıxan rəng qırmızıdır.

Metbuat.az qışda dəbdə olacaq çəkmə modellərini təqdim edir:

Aysel Yaqubqızı / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.